Выборы президента США: свой голос уже отдали 19% американцев

В досрочном голосовании на 59-й выборах президента США уже приняли участие более 47 миллионов американцев.

Источник: неправительственная организацией United States Election Project

Детали: По состоянию на 23 октября, с 250 000 000 американских избирателей уже отдали свои голоса 47664552 или 19.06%.

Как и на прошлых выборах все избиратели могут проголосовать по почте или лично прийти на избирательный участок еще до основного дня голосования, который назначен на 3 ноября.

Издание Голос Америки отмечает, что в этом году чтобы проголосовать, многим приходится стоять в длинных очередях и ждать по 8:00, чтобы проголосовать.

Справка: Явка на предыдущих президентских выборах 2016 составила 55.5% избирателей.

Напомним:

В ночь на 23 октября по Києву, в городе Нэшвилл, штат Теннесси должны состояться дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом.

Комиссия по президентским дебатам опубликовала шесть блоков вопросов, которые обсудят политики.

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