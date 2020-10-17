Фінальні дебати Трампа і Байдена: кандидати в президенти обговорять 6 блоків питань
Напередодні фінальних публічних телевізійних дебатів кандидатів у президенти США Комісія з президентським дебатів опублікувала шість блоків питань, які обговорять політики.
Джерело: The Commission on Presidential Debates (CPD)
Деталі: у четвер 22-го жовтня у місті Нешвілл, штат Теннессі мають відбутися дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. Регламент зустрічі - 90 хвилин.
22 жовтня заплановане обговорення таких тем:
- COVID-19
- Расові взаємини у США
- Родина
- Кліматичні зміни
- Національна безпека
- Лідерство
На першій зустрічі кандидатів, яка була мало схожа на дебати, до обговорення були запропоновані такі теми:
- Минуле Трампа/Байдена
- Верховний Суд
- Пандемія COVID-19
- Расові протести і насильство в містах
- Чесність майбутніх виборів
- Економіка
Довідка: вибори президента США заплановані на 3 листопада.
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Що передувало:
- Американська Комісія з президентських дебатів ухвалила провести другий раунд дебатів республіканця Дональда Трампа та демократа Джозефа Байдена віртуально, однак Трамп заявив, що не братиме участь у віртуальних дебатах із Байденом. Згодом зустріч скасували.
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Передісторія:
- Дебати чинного президента США і колишнього віце-президента мали пройти в три етапи.
- 74-річний Трамп і 77-річний Байден зустрічалися на дебатах 29 вересня, а через кілька днів після цього у Трампа діагностували коронавірусну хворобу COVID-19.
- 2 жовтня Трампа госпіталізували, а вже 5 жовтня - виписали з медцентру.Повернувшись до роботи в Білий дім, хворий президент зняв маску. Його лікар заявив, що у Трампа вже немає симптомів хвороби.
- Трамп заявляв, що прийде на другий раунд дебатів, а Байден висловлював думку, що якщо той ще буде інфікованим, то дебати проводити не можна.