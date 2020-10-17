Фінальні дебати Трампа і Байдена: кандидати в президенти обговорять 6 блоків питань

Напередодні фінальних публічних телевізійних дебатів кандидатів у президенти США Комісія з президентським дебатів опублікувала шість блоків питань, які обговорять політики.

Джерело: The Commission on Presidential Debates (CPD)

Деталі: у четвер 22-го жовтня у місті Нешвілл, штат Теннессі мають відбутися дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. Регламент зустрічі - 90 хвилин.

22 жовтня заплановане обговорення таких тем:

COVID-19

Расові взаємини у США

Родина

Кліматичні зміни

Національна безпека

Лідерство

На першій зустрічі кандидатів, яка була мало схожа на дебати, до обговорення були запропоновані такі теми:

Минуле Трампа/Байдена

Верховний Суд

Пандемія COVID-19

Расові протести і насильство в містах

Чесність майбутніх виборів

Економіка

Довідка: вибори президента США заплановані на 3 листопада.

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Що передувало:

Американська Комісія з президентських дебатів ухвалила провести другий раунд дебатів республіканця Дональда Трампа та демократа Джозефа Байдена віртуально, однак Трамп заявив, що не братиме участь у віртуальних дебатах із Байденом. Згодом зустріч скасували.

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Передісторія: