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Фінальні дебати Трампа і Байдена: кандидати в президенти обговорять 6 блоків питань

Субота, 17 жовтня 2020, 07:26
Фінальні дебати Трампа і Байдена: кандидати в президенти обговорять 6 блоків питань

Напередодні фінальних публічних телевізійних дебатів кандидатів у президенти США Комісія з президентським дебатів опублікувала шість блоків питань, які обговорять політики.

Джерело: The Commission on Presidential Debates (CPD)

Деталі: у четвер 22-го жовтня у місті Нешвілл, штат Теннессі мають відбутися дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. Регламент зустрічі - 90 хвилин.

22 жовтня заплановане обговорення таких тем:

  • COVID-19
  • Расові взаємини у США
  • Родина
  • Кліматичні зміни
  • Національна безпека
  • Лідерство

На першій зустрічі кандидатів, яка була мало схожа на дебати, до обговорення були запропоновані такі теми:

  • Минуле Трампа/Байдена
  • Верховний Суд
  • Пандемія COVID-19
  • Расові протести і насильство в містах
  • Чесність майбутніх виборів
  • Економіка

Довідка: вибори президента США заплановані на 3 листопада. 

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Що передувало: 

  • Американська Комісія з президентських дебатів ухвалила провести другий раунд дебатів республіканця Дональда Трампа та демократа Джозефа Байдена віртуально, однак Трамп заявив, що не братиме участь у віртуальних дебатах із Байденом. Згодом зустріч скасували.

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Передісторія:

  • Дебати чинного президента США і колишнього віце-президента мали пройти в три етапи.
  • 74-річний Трамп і 77-річний Байден зустрічалися на дебатах 29 вересня, а через кілька днів після цього у Трампа діагностували коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 2 жовтня Трампа госпіталізували, а вже 5 жовтня - виписали з медцентру.Повернувшись до роботи в Білий дім, хворий президент зняв маску. Його лікар заявив, що у Трампа вже немає симптомів хвороби. 
  • Трамп заявляв, що прийде на другий раунд дебатів, а Байден висловлював думку, що якщо той ще буде інфікованим, то дебати проводити не можна.

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориСШАдебати
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