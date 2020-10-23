Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Перед дебатами з Трампом Джо Байден здав тест на COVID-19

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 02:14

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден перед фінальними дебатами з президентом Дональдом Трампом здав тест на COVID-19.

Джерело: передвиборчий штаб Байдена, повідомляє CNN

Дослівно: "Сьогодні колишній віце президент Байден пройшов ПЛР-тестування, і COVID-19 у нього не було виявлено".

Нагадаємо:

  • В ніч на 23 жовтня за Києвом, у місті Нешвілл, штат Теннессі мають відбутися дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. 
  • Комісія з президентським дебатів опублікувала шість блоків питань, які обговорять політики.

Читайте також: "Клоун", "брехун", "цуцик Путіна" - у США завершилися перші дебати Трампа та Байдена

Теми: вибориСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаКоронавірус у світі: ВООЗ зафіксувала новий рекорд

Новини 22 жовтня: інтерв’ю Зеленського, зарплати чиновників

Кабмін призначив нового керівника Державної митної служби

Зеленський про Кернеса та інших мерів: Через них загинула велика кількість людей

Вільна економічна зона на Донбасі допоможе завершити війну – Зеленський

"Динамо" Київ може збанкрутувати через борг перед "Приватбанком" – ЗМІ

Усі новини...
вибори
На 59-х виборах президента США вже проголосували 19% американців
Хакер з Нідерландів зламав twitter Трампа, вгадавши пароль з 5 спроби
У Києві кандидат в депутати організував "сітку" підкупу виборців
Останні новини
02:34
Пандемія: в Європі діагностували рекордну кількість заражень
02:14
Перед дебатами з Трампом Джо Байден здав тест на COVID-19
01:22
На 59-х виборах президента США вже проголосували 19% американців
00:36
Росія три місяці блокує роботу ТКГ – Україна в ОБСЄ
23:55
інфографікаКоронавірус у світі: ВООЗ зафіксувала новий рекорд
23:52
"Зоря" поступилася "лисицям" у Лізі Європи
23:29
На Буковині другий день поспіль рекорд заражень COVID
22:56
Хакер з Нідерландів зламав twitter Трампа, вгадавши пароль з 5 спроби
22:19
фото, відео"Схеми" показали гостей з весілля пасинка Медведчука
21:55
Новини 22 жовтня: інтерв’ю Зеленського, зарплати чиновників
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!