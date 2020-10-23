Перед дебатами з Трампом Джо Байден здав тест на COVID-19

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден перед фінальними дебатами з президентом Дональдом Трампом здав тест на COVID-19.

Джерело: передвиборчий штаб Байдена, повідомляє CNN

Дослівно: "Сьогодні колишній віце президент Байден пройшов ПЛР-тестування, і COVID-19 у нього не було виявлено".

Нагадаємо:

В ніч на 23 жовтня за Києвом, у місті Нешвілл, штат Теннессі мають відбутися дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом.

Комісія з президентським дебатів опублікувала шість блоків питань, які обговорять політики.

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