Перед дебатами з Трампом Джо Байден здав тест на COVID-19
П'ятниця, 23 жовтня 2020, 02:14
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден перед фінальними дебатами з президентом Дональдом Трампом здав тест на COVID-19.
Джерело: передвиборчий штаб Байдена, повідомляє CNN
Дослівно: "Сьогодні колишній віце президент Байден пройшов ПЛР-тестування, і COVID-19 у нього не було виявлено".
Нагадаємо:
- В ніч на 23 жовтня за Києвом, у місті Нешвілл, штат Теннессі мають відбутися дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом.
- Комісія з президентським дебатів опублікувала шість блоків питань, які обговорять політики.
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