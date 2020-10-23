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Перед дебатами с Трампом Джо Байден сдал тест на COVID-19

Пятница, 23 октября 2020, 02:14

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перед финальными дебатами с президентом Дональдом Трампом сдал тест на COVID-19.

Источник: предвыборный штаб Байдена, сообщает CNN

Дословно: "Сегодня бывший вице-президент Байден прошел ПЦР-тестирования, и COVID-19 у него не было обнаружено".

Напомним:

  • В ночь на 23 октября по Києву, в городе Нэшвилл, штат Теннесси должны состояться дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом.
  • Комиссия по президентским дебатам опубликовала шесть блоков вопросов, которые обсудят политики.

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Темы: виборыСША


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