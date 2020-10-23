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Пандемія коронавірусу: в Європі діагностували рекордну кількість заражень

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 02:34
ЛІКАРНЯ САН-КАРЛО В МІЛАНІ, ІТАЛІЯ

22 жовтня в країнах Європи виявили понад 217 тисяч випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії в регіоні зафіксовано майже 8 мільйонів випадків COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Минулої доби в країнах Європи виявили 217 410 випадків зараження коронавірусом, зокрема, в Україні діагностували рекордні 7053 зараження.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія, Іспанія, Італія, Росія, Чехія та Україна, яка займає 11 місце. 

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 42 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 31 мільйон людей. 1 141 597 пацієнтів померло.

Знати більше:

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Теми: коронавірус


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