Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пандемия: в Европе диагностировали рекордное количество заражений

Пятница, 23 октября 2020, 02:34
ЛІКАРНЯ САН-КАРЛО В МІЛАНІ, ІТАЛІЯ

22 октября в странах Европы обнаружили более 217 000 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано почти 8 миллионов случаев COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: За прошедшие сутки в странах Европы обнаружили 217 410 случаев заражения коронавирусом, в частности, в Украине диагностировали рекордные 7053 заражения.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Испания, Италия, Россия, Чехия и Украина, которая занимает 11 место.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 42 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 31 миллион человек. 1 141 597 пациентов умерли.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаКоронавирус в мире: ВОЗ зафиксировала новый рекорд

Новости 22 октября: интервью Зеленского, зарплаты чиновников

Кабмин назначил нового руководителя Государственной таможенной службы

Зеленский о Кернесе и других мэрах: Из-за них погибло большое количество людей

Свободная экономическая зона на Донбассе поможет завершить войну – Зеленский

"Динамо" Киев может обанкротиться из-за долга перед "Приватбанком" – СМИ

Все новости...
коронавирус
Коронавирус в мире: ВОЗ зафиксировала новый рекорд
На Буковине второй день подряд рекорд заражений COVID
Зеленский готов испытать украинскую вакцину от COVID-19 на себе
Последние новости
02:34
Пандемия: в Европе диагностировали рекордное количество заражений
02:14
Перед дебатами с Трампом Джо Байден сдал тест на COVID-19
01:22
Выборы президента США: свой голос уже отдали 19% американцев
00:36
Россия три месяца блокирует работу ТКГ — Украина в ОБСЕ
23:55
инфографикаКоронавирус в мире: ВОЗ зафиксировала новый рекорд
23:52
"Заря" уступила "лисам" в Лиге Европы
23:29
На Буковине второй день подряд рекорд заражений COVID
22:56
Хакер из Нидерландов взломал twitter Трампа, угадав пароль с 5 попытки
22:19
фото, видео"Схемы" показали гостей со свадьбы пасынка Медведчука
21:55
Новости 22 октября: интервью Зеленского, зарплаты чиновников
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!