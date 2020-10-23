Пандемия: в Европе диагностировали рекордное количество заражений

22 октября в странах Европы обнаружили более 217 000 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано почти 8 миллионов случаев COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: За прошедшие сутки в странах Европы обнаружили 217 410 случаев заражения коронавирусом, в частности, в Украине диагностировали рекордные 7053 заражения.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Испания, Италия, Россия, Чехия и Украина, которая занимает 11 место.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 42 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 31 миллион человек. 1 141 597 пациентов умерли.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно