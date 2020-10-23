У світі знов діагностували рекордну кількість заражень

22 жовтня у світі COVID-19 виявили у 478 тисяч людей. Загалом від початку пандемії зафіксовано 42 мільйона випадків зараження.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Минулої доби у світі виявили 478 132 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 217 тисяч нових хворих зафіксовано в країнах Європи, зокрема, в Україні діагностували рекордні 7053 зараження.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія, Іспанія та Україна, яка займає 11 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 16-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Великобританія. Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 24-му місці.

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 42 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 31 мільйон людей. 1 141 597 пацієнтів померло.

Довідка: У травні 2020-го у світі за тиждень діагностували близько 500-600 тисяч заражень COVID-19.

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