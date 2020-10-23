В мире вновь диагностировали рекордное количество заражений

22 октября в мире COVID-19 обнаружили у 478 тысяч человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 42 миллиона случаев заражения.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: За прошедшие сутки в мире обнаружили 478 132 случаев заражения коронавирусом. В частности 217 000 новых больных зафиксировано в странах Европы, в частности, в Украине диагностировали рекордные 7053 заражения.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Франция, Испания, Россия и Украина, которая занимает 11 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 16-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга по общему числу выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 41 миллион случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 30 миллионов человек. 1 142 674 пациентов умерли.

Справка: В мае 2020-го в мире за неделю диагностировали около 500-600 тысяч заражений COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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