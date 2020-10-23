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Російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили "перемир'я"

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 07:30

22 жовтня російсько-окупаційні війська на Донбасі п’ять разів порушили домовленості щодо перемир'я.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 22 жовтня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано п’ять порушень домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населеного пункту Артема та двічі – неподалік Шумів. Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Новолуганського, задіявши на цій ділянці автоматичний станковий гранатомет.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Ще одне порушення досягнутих домовленостей задокументовано на Приазов’ї. У вечірній час доби поблизу населеного пункту Широкине зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу "квадрокоптер". Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил безпілотник противника було подавлено.

Від початку поточної доби, 23 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки".

Теми: ООСРосіявійна


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