Российско-оккупационные войска пять раз нарушили "перемирие"

22 октября российско-оккупационные войска на Донбассе пять раз нарушили договоренности о перемирии.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 22 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано пять нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Так, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенного пункта Артема и дважды - неподалеку Шумел. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Новолуганское, задействовав на этом участке автоматический станковый гранатомет.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументированы на Приазовье. В вечернее время суток вблизи населенного пункта Широкино зафиксировано пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер". Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника было подавлено.

С начала текущих суток, 23 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".