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В Україні оновили перелік "червоних" зон

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 10:41
В Україні оновили перелік червоних зон

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила перелік міст, які потрапили у червону, помаранчеву та інші зони, через показник захворюваності на коронавірус.

Джерело: телеграм міністра кабінету міністрів Олега Немчінова

Дослівно: "З 00 годин 00 хвилин 26 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

Місто Київ залишається у помаранчевій зоні".

Деталі: Відповідні епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

"Зелені" зони в Україні залишилися лише на Київщині та в Кіровоградській і Херсонській областях. До "жовтої" – потрапив Кропивницький. 

До "помаранчевої" зони потрапили такі обласні центри: Київ, Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Львів, Одеса, Черкаси, Херсон, Запоріжжя.

До "червоної" зони потрапили: Чернігів, Чернівці, Хмельницький, Харків, Тернопіль, Суми, Рівне, Полтава, Миколаїв, Івано-Франківськ.

 

Загалом до червоної зони буде віднесено:

  • міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;
  • Слов'янський район Донецької області;
  • міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
  • Перечинський район Закарпатської області;
  • місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області; 
  • міста Бориспіль, Васильків та Обухів, Бориспільський та Обухівський райони Київської області;
  • міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області; 
  • Сокальський район Львівської області;
  • місто Миколаїв Миколаївської області;
  • міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський та Татарбунарський райони Одеської області;
  • місто Полтава Полтавської області;
  • міста Рівне, Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;
  • міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;
  • міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області;
  • міста Харків та Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;
  • міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  • міста Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Смілянський райони Черкаської області; 
  • міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;
  • міста Чернігів та Ніжин Чернігівської області.
 
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Нагадаємо: 

  • За добу 22 жовтня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 7 517 особам - це третій поспіль антирекорд, 121 хворий помер, 2 680 пацієнтів одужали, госпіталізували 1 032 людини.
  • Дію адаптивного карантину в Україні продовжили до кінця 2020 року.
 

Українська правда

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Теми: карантинкоронавірусCovid-2019
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