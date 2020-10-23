В Україні оновили перелік "червоних" зон

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила перелік міст, які потрапили у червону, помаранчеву та інші зони, через показник захворюваності на коронавірус.

Джерело: телеграм міністра кабінету міністрів Олега Немчинова

Дослівно: "З 00 годин 00 хвилин 26 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

Місто Київ залишається у помаранчевій зоні".

Деталі: Відповідні епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

"Зелені" зони в Україні залишилися лише на Київщині та в Кіровоградській і Херсонській областях. До "жовтої" – потрапив Кропивницький.

До "помаранчевої" зони потрапили такі обласні центри: Київ, Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Львів, Одеса, Черкаси, Херсон, Запоріжжя.

До "червоної" зони потрапили: Чернігів, Чернівці, Хмельницький, Харків, Тернопіль, Суми, Рівне, Полтава, Миколаїв, Івано-Франківськ.

Загалом до червоної зони буде віднесено:

міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;

Слов'янський район Донецької області;

міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

Перечинський район Закарпатської області;

місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;

та Тисменицький район Івано-Франківської області; міста Бориспіль, Васильків та Обухів, Бориспільський та Обухівський райони Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

Сокальський район Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

Миколаївської області; міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський та Татарбунарський райони Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

Полтавської області; міста Рівне , Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;

, Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області; міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

та Лебедин, Сумський район Сумської області; міста Тернопіль , Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області;

, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області; міста Харків та Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;

та Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області; міста Хмельницький , Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області; міста Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Смілянський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

та Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області; міста Чернігів та Ніжин Чернігівської області.

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