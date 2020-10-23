В Україні оновили перелік "червоних" зон
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила перелік міст, які потрапили у червону, помаранчеву та інші зони, через показник захворюваності на коронавірус.
Джерело: телеграм міністра кабінету міністрів Олега Немчинова
Дослівно: "З 00 годин 00 хвилин 26 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.
Місто Київ залишається у помаранчевій зоні".
Деталі: Відповідні епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
"Зелені" зони в Україні залишилися лише на Київщині та в Кіровоградській і Херсонській областях. До "жовтої" – потрапив Кропивницький.
До "помаранчевої" зони потрапили такі обласні центри: Київ, Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Львів, Одеса, Черкаси, Херсон, Запоріжжя.
До "червоної" зони потрапили: Чернігів, Чернівці, Хмельницький, Харків, Тернопіль, Суми, Рівне, Полтава, Миколаїв, Івано-Франківськ.
Загалом до червоної зони буде віднесено:
- міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;
- Слов'янський район Донецької області;
- міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- Перечинський район Закарпатської області;
- місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;
- міста Бориспіль, Васильків та Обухів, Бориспільський та Обухівський райони Київської області;
- міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;
- Сокальський район Львівської області;
- місто Миколаїв Миколаївської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський та Татарбунарський райони Одеської області;
- місто Полтава Полтавської області;
- міста Рівне, Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;
- міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;
- міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області;
- міста Харків та Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- міста Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Смілянський райони Черкаської області;
- міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;
- міста Чернігів та Ніжин Чернігівської області.
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