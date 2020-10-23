7 517 нових хворих і 121 померлий від COVID в Україні за добу

За добу 22 жовтня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 7 517 особам - це третій поспіль антирекорд, 121 хворий помер, 2 680 пацієнтів одужали, госпіталізували 1 032 людини.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Загалом за час пандемії померли від коронавірусної хвороби в Україні вже 6 164 людини, а одужали 137 578 людей із тих 330 396-ти, у яких діагностували COVID-19.

Зараз від коронавірусу лікуються 186 654 жителі України.

За останню добу найбільший приріст хворих у таких регіонах:

Харківська область - 693 виявлених випадки, 8 летальних.

Київ - 635 нових випадків, 14 летальних. У Київській області виявили 270 хворих, 16 пацієнтів померли.

Одеська область - 571 новий випадок, 3 летальних.

Хмельницька область - 471 новий хворий ,без втрат.

Житомирська область - 426 нових випадків, 5 летальних.

Запорізька область - 402 нових випадки, без втрат.

Львівська область - 378 нових випадків, 13 летальних.

Тернопільська область - 330 нових випадків, 3 летальних.

Полтавська область - 316 нових випадків, 7 летальних.

Дніпропетровська область - 312 нових випадків, 14 летальних.

За минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 344 дітей та у 356 медпрацівників. Із початку березня COVID-19 виявили у 19 796 дітей та в 20 884 медпрацівників.

22 жовтня в Україні було зроблено 63 131 тестування, з них 36 457 методом ПЛР і 26 764 методом ІФА.