В Украине обновили перечень "красных" зон

В Украине обновили список городов, которые попали в красную, оранжевую и другие зоны, из-за показателя заболеваемости на коронавирус.

Источник: телеграмм министра кабинета министров Олега Немчинова

Дословно: "С 00 часов 00 минут 26 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Город Киев остается в оранжевой зоне".

Детали: Соответствующие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

"Зеленые" зоны в Украине остались на Киевщине и в Кировоградской и Херсонской областях. В "желтую" - попал Кропивницкий.

В "оранжевую" зону попали такие областные центры: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Львов, Одесса, Черкассы, Херсон, Запорожье.

В "красную" зону попали: Чернигов, Черновцы, Хмельницкий, Харьков, Тернополь, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев, Ивано-Франковск.

В целом к красной зоне будут отнесены:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

Перечинский район Закарпатской области;

город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

и Тисменицкий район Ивано-Франковской области; города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовской, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

Сокальский район Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

Николаевской области; города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

Полтавской области; города Ровно , Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

, Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области; города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

и Лебедин, Сумской район Сумской области; города Тернополь , Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;

, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области; города Харьков и Люботын, Богодуховский, Золочевский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;

и Люботын, Богодуховский, Золочевский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области; города Хмельницкий , Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочиский, Городоцкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочиский, Городоцкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области; города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смоленский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области; города Чернигов и Нежин Черниговской области.

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Напомним: