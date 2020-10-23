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В Украине обновили перечень "красных" зон

Пятница, 23 октября 2020, 10:41
В Украине обновили перечень красных зон

В Украине обновили список городов, которые попали в красную, оранжевую и другие зоны, из-за показателя заболеваемости на коронавирус.

Источник: телеграмм министра кабинета министров Олега Немчинова

Дословно: "С 00 часов 00 минут 26 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Город Киев остается в оранжевой зоне".

Детали: Соответствующие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

"Зеленые" зоны в Украине остались на Киевщине и в Кировоградской и Херсонской областях. В "желтую" - попал Кропивницкий.

В "оранжевую" зону попали такие областные центры: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Львов, Одесса, Черкассы, Херсон, Запорожье.

В "красную" зону попали: Чернигов, Черновцы, Хмельницкий, Харьков, Тернополь, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев, Ивано-Франковск.

 

В целом к красной зоне будут отнесены:

  • города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;
  • Славянский район Донецкой области;
  • города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • Перечинский район Закарпатской области;
  • город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
  • города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;
  • города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовской, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
  • Сокальский район Львовской области;
  • город Николаев Николаевской области;
  • города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • город Полтава Полтавской области;
  • города Ровно, Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;
  • города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;
  • города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • города Харьков и Люботын, Богодуховский, Золочевский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочиский, Городоцкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смоленский районы Черкасской области;
  • города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;
  • города Чернигов и Нежин Черниговской области.
 
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Напомним:

  • За сутки 22 октября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 7517 людям - это третий подряд антирекорд, 121 больной умер, 2 680 пациентов выздоровели, госпитализировали 1 032 человека.
  • Действие адаптивного карантина в Украине продлили до конца 2020 года.
 

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирусCovid-2019
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