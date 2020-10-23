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Усі лікарі інфекційної лікарні Коломиї захворіли на COVID-19

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 11:11
Усі лікарі інфекційної лікарні Коломиї захворіли на COVID-19

У Коломиї, що на Прикарпатті, всі лікарі інфекційної лікарні хворі на коронавірусну інфекцію.

Джерело: міський голова Ігор Слюзар, "Суспільне"

Деталі: За словами мера, в КНП "Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області" пацієнтів обслуговує середній та молодший персонал.

Лікарі всі хворі на COVID-19, у тому числі, й керівник закладу. Загалом, в інфекційній лікарні працюють 17 лікарів.

Слюзар каже, що в Коломиї статистика хворих на коронавірусну змінюється до гіршого: "В лікарні лежить 21 хворий з підтвердженим COVID-19, 24 - під підозрою".

Нагадаємо: 17 жовтня в Коломиї від пневмонії через COVID-19 помер хлопчик 8 років, якого доставили в лікарню у важкому стані.

Теми: коронавірусCovid-2019Івано-Франківська областьмедицина
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