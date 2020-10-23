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Все врачи инфекционной больницы Коломыи заболели COVID-19

Пятница, 23 октября 2020, 11:11
Все врачи инфекционной больницы Коломыи заболели COVID-19

В Коломые, что на Прикарпатье, все врачи инфекционной больницы больны коронавирусной инфекцией.

Источник: городской глава Игорь Слюзар, "Суспільне"

Детали: По словам мэра, в КНП "Коломыйская инфекционная больница Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области" пациентов обслуживает средний и младший персонал.

Врачи все больны COVID-19, в том числе и руководитель учреждения. В целом в инфекционной больнице работают 17 врачей.

Слюзар говорит, что в Коломые статистика больных коронавирусной меняется к худшему: "В больнице лежит 21 больной с подтвержденным COVID-19, 24 - под подозрением".

Напомним: 17 октября в Коломые от пневмонии из-за COVID-19 умер мальчик 8 лет, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019Ивано-Франковская областьмедицина
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