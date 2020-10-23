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Прем'єр Вірменії виступив за введення російських миротворців у Карабах

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 11:56

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що Єреван і Баку можуть дійти згоди щодо введення російських миротворців у Нагірний Карабах. 

Про це він сказав в четвер в інтерв'ю російському "Интерфаксу", повідомляє "Європейська правда"

"Для нас прийнятне введення миротворців. Я можу сказати, що уявлення Азербайджану щодо складу миротворців не співпадуть з уявленнями Вірменії з цього питання. Якщо вже говорити про компроміси, тут теж компромісною версією може стати присутність російських миротворців. 

У РФ хороші відносини і з Азербайджаном, і з Вірменією. Дуже важливо зважати на думки інших регіональних країн, важливо, щоб конкретні миротворчі сили стабілізували регіон, а не навпаки", - сказав Пашинян.

Він також не виключив, що у разі ескалації бойових дій і їх перенесення на весь кордон Вірменії і Азербайджану Єреван може звернутися за допомогою до Росії і ОДКБ.

"Ми вже поінформували наших колег по ОДКБ про поточну ситуацію. Росія заявила, що Москва буде вірна договірним зобов'язанням, які має перед Вірменією у сфері безпеки. Якщо ситуація так розвиватиметься, звичайно, Вірменія з цим питанням звернеться в ОДКБ або, може бути, прямо до Росії", - заявив Пашинян.

Як відомо, у вересні розпочалися активні бойові дії у Нагірному Карабаху – території Азербайджану, яка від 1990-х років окупована Вірменією. 

Азербайджан розпочав наступ, намагаючись повернути контроль на цій території. Деталі цього конфлікту - у статті Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Нагірний КарабахВірменіяАзербайджанмиротворціРосія
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