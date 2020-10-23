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Премьер Армении выступил за введение российских миротворцев в Карабах

Пятница, 23 октября 2020, 11:56

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Ереван и Баку могут договориться о вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Об этом он сказал в четверг в интервью российскому "Интерфаксу", сообщает "Европейская правда".

"Для нас приемлемо введение миротворцев. Я могу сказать, что представление Азербайджана по составу миротворцев не совпадут с представлениями Армении по этому вопросу. Если говорить о компромиссах, здесь тоже компромиссной версии может стать присутствие российских миротворцев.

У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно учитывать мнения других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот", - сказал Пашинян.

Он также не исключил, что в случае эскалации боевых действий и их переноса на весь границу Армении и Азербайджана Ереван может обратиться за помощью к России и ОДКБ.

"Мы уже проинформировали наших коллег по ОДКБ о текущей ситуации. Россия заявила, что Москва будет верна договорным обязательствам, имеет перед Арменией в сфере безопасности. Если ситуация так будет развиваться, конечно, Армения с этим вопросом обратится в ОДКБ или, может быть, вплоть до России", - заявил Пашинян.

Как известно, в сентябре начались активные боевые действия в Нагорном Карабахе - территории Азербайджана, которая с 1990-х годов оккупирована Арменией.

Азербайджан начал наступление, пытаясь вернуть контроль на этой территории. Детали этого конфликта - в статье Карабах, не похожий на Донбасс 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе




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