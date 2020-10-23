Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Поліція затримала хлопця, який подзюрив на алеї Небесної сотні

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 12:18

Поліція затримала 21-річного студента, який справив природну потребу на алеї героїв Небесної сотні у Києві.

Джерело: прессслужба поліції Києва

Дослівно: "За підозрою у вчиненні хуліганських дій на алеї героїв Небесної сотні поліцейські затримали 21-річного студента".

Деталі: Відзначається, що затриманий студент 3-го курсу одного з ВИШів столиці.

Наразі з ним проводяться слідчі дії. Свої дії хлопець пояснив тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

 

22 жовтня столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ через чоловіка, який справляв природну потребу на алеї героїв Небесної сотні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу 1000-2000 (17-34 тис. грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Українська правда
Теми: Майданполіціястуденти


powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапаВ Україні оновили перелік "червоних" зон

Розкрили "схему" за участю топменеджменту аеропорту "Бориспіль" - СБУ

7 517 нових хворих і 121 померлий від COVID в Україні за добу

Від "Джавелінів" до "друга Кім Чен Ина": Трамп і Байден провели останні дебати

інфографікаКоронавірус у світі: ВООЗ зафіксувала новий рекорд

Новини 22 жовтня: інтерв’ю Зеленського, зарплати чиновників

Усі новини...
Майдан
Поліція шукає вандала, який подзюрив на алеї Небесної Сотні у Києві
У Харкові затримали антимайданівця "Топаза", але уже відпустили
Дубінський брав гроші з Клименка і розкручував фейки про Майдан – ЗМІ
Останні новини
12:18
фото, відеоПоліція затримала хлопця, який подзюрив на алеї Небесної сотні
12:17
Коронавірус не відступає: у Києві додалось 635 пацієнтів
12:06
Українські кінокритики вручили свою премію 2020 року
12:01
США перед виборами звинуватили в атаках російських хакерів
12:00
Вибори-2020: на дільницях наразі немає ні температурного скринінгу, ні дезінфекторів
11:57
Курс валют на 23 жовтня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки
11:56
Прем'єр Вірменії виступив за введення російських миротворців у Карабах
11:54
Антимонопольники дозволили Novus придбати мережу Billa
11:28
Аваков – учасникам виборів: Навіть не намагайтеся вдатися до вкидань і "каруселей"
11:11
Усі лікарі інфекційної лікарні Коломиї захворіли на COVID-19
Усі новини...