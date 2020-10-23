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Поліція затримала хлопця, який подзюрив на алеї Небесної сотні

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 12:18
Поліція затримала хлопця, який подзюрив на алеї Небесної сотні

Поліція затримала 21-річного студента, який справив природну потребу на алеї героїв Небесної сотні у Києві.

Джерело: прессслужба поліції Києва

Дослівно: "За підозрою у вчиненні хуліганських дій на алеї героїв Небесної сотні поліцейські затримали 21-річного студента".

Деталі: Відзначається, що затриманий студент 3-го курсу одного з ВИШів столиці.

Наразі з ним проводяться слідчі дії. Свої дії хлопець пояснив тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

 

22 жовтня столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) ККУ через чоловіка, який справляв природну потребу на алеї героїв Небесної сотні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу 1000-2000 (17-34 тис. грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Українська правда

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Теми: Майданполіціястуденти
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