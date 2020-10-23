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Полиция задержала парня, который помочился на аллее Небесной сотни

Пятница, 23 октября 2020, 12:18
Полиция задержала парня, который помочился на аллее Небесной сотни

Полиция задержала 21-летнего студента, который справил нужду на аллее героев Небесной сотни в Киеве.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "По подозрению в совершении хулиганских действий на аллее героев Небесной сотни полицейские задержали 21-летнего студента".

Детали: Отмечается, что задержанный студент 3-го курса одного из ВУЗов столицы.

Сейчас с ним проводятся следственные действия. Свои действия парень объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

 

22 октября столичные правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК из-за мужчины, который справил нужду на аллее героев Небесной сотни.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 1000-2000 (17-34 тыс. грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Украинская правда

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Темы: Майданполициястуденты
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