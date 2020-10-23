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На вихідних буде тепло, місцями дощі

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 13:12
На вихідних буде тепло, місцями дощі

Найближчої доби погоду України продовжить визначати тепла повітряна маса; на заході і півночі країни атмосферний фронт зумовить вологу погоду.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У суботу в Україні без опадів, лише в західних і північних областях вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°, в південній частині 20-24°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Києві 24 жовтня - вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі 8-10°, вдень 14-16°.

У неділю в південно-західних областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, в південних і західних областях вдень  місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°; в південній частині вночі 8-13°, вдень 14-19°. У Карпатах вночі 3-8°, вдень 7-12°.

У столиці 25 жовтня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 12-14°.

Додатково: В ніч на неділю 25 жовтня Україна перейде на зимовий час.

Теми: погода
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