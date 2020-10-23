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На выходных будет тепло, местами дожди

Пятница, 23 октября 2020, 13:12
На выходных будет тепло, местами дожди

В ближайшие сутки погоду Украины продолжит определять теплая воздушная масса; на западе и севере страны атмосферный фронт обусловит влажную погоду.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В субботу в Украине без осадков, лишь в западных и северных областях днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 13-18°, в южной части 20-24°; в Карпатах ночью 0-5°тепла, днем 7-12°.

В Киеве 24 октября - ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью 8-10°, днем 14-16°.

В воскресенье в юго-западных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, в южных и западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 11-16°; в южной части ночью 8-13°, днем 14-19°. В Карпатах ночью 3-8°, днем 7-12°.

В столице 25 октября без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°.

Дополнительно: В ночь на воскресенье 25 октября Украина перейдет на зимнее время.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
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