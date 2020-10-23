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ОПОРА: Жінки на багато рідше за чоловіків висуваються в мери міст

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 13:48

Серед кандидатів до органів місцевого самоврядування всіх рівнів 55% становлять чоловіки.

Джерело: Звіт Громадської мережі "ОПОРА"

Дослівно: "Загалом 55,5% кандидатів на місцевих виборах є чоловіками, а 44,2% – жінками. Стать ще 0,3% з технічних причин встановити не вдалося (одруківки в ПІБ кандидатів).

До обласних рад майже 57% кандидатів є чоловіками, а 43,1% – жінками; до районних рад 56% осіб – чоловіки, 44% – жінки; як до рад громад з кількістю виборців понад 10 тисяч, так і до громад із кількістю виборців до 10 тисяч серед кандидатів теж переважають чоловіки – 54,8% та 56,1% відповідно.

Проте найвищий показник кандидатів серед осіб, що кандидатують на посаду міських голів, – 83,7%.

Серед низки політичних сил відсоток жінок у списках кандидатів практично однаковий і коливається від 42% до 46%".

 

Передісторія:

  • Місцеві вибори 25 жовтня вперше пройдуть із вимогою гендерного балансу.
  • Гендерний мінімум для жінок і чоловіків у партійному виборчому списку, за новим Виборчим кодексом, становить 40%.

Теми: виборимісцева влада


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