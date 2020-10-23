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ОПОРА: Женщины намного реже мужчин выдвигаются в мэры городов

Пятница, 23 октября 2020, 13:48

Среди кандидатов в органы местного самоуправления всех уровней 55% составляют мужчины.

Источник: Отчет Общественной сети "ОПОРА"

Дословно: "В целом 55,5% кандидатов на местных выборах являются мужчинами, а 44,2% - женщинами. Пол еще 0,3% по техническим причинам установить не удалось (описки в ПИБ кандидатов).

В областные советы почти 57% кандидатов являются мужчинами, а 43,1% - женщинами; в районные советы 56% человек - мужчины, 44% - женщины; как в советы общин с количеством избирателей более 10 тысяч, так и в общины с количеством избирателей в 10 тысяч среди кандидатов тоже преобладают мужчины - 54,8% и 56,1% соответственно.

Однако самый высокий показатель кандидатов-мужчин среди лиц, которые кандидатуют на должность городских голов, - 83,7%.

Среди ряда политических сил процент женщин в списках кандидатов практически одинаков и колеблется от 42% до 46%".

 

Предыстория:

Местные выборы 25 октября впервые пройдут с требованием гендерного баланса.

Гендерный минимум для женщин и мужчин в партийном избирательном списке, по новому Избирательному кодексу, составляет 40%.

Украинская правда
Темы: виборыместная власть


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