ОПОРА: Женщины намного реже мужчин выдвигаются в мэры городов
Среди кандидатов в органы местного самоуправления всех уровней 55% составляют мужчины.
Источник: Отчет Общественной сети "ОПОРА"
Дословно: "В целом 55,5% кандидатов на местных выборах являются мужчинами, а 44,2% - женщинами. Пол еще 0,3% по техническим причинам установить не удалось (описки в ПИБ кандидатов).
В областные советы почти 57% кандидатов являются мужчинами, а 43,1% - женщинами; в районные советы 56% человек - мужчины, 44% - женщины; как в советы общин с количеством избирателей более 10 тысяч, так и в общины с количеством избирателей в 10 тысяч среди кандидатов тоже преобладают мужчины - 54,8% и 56,1% соответственно.
Однако самый высокий показатель кандидатов-мужчин среди лиц, которые кандидатуют на должность городских голов, - 83,7%.
Среди ряда политических сил процент женщин в списках кандидатов практически одинаков и колеблется от 42% до 46%".
Предыстория:
Местные выборы 25 октября впервые пройдут с требованием гендерного баланса.
Гендерный минимум для женщин и мужчин в партийном избирательном списке, по новому Избирательному кодексу, составляет 40%.