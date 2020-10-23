1200 грн на руки і більше 100 млн на все: в ОПОРІ дізналися, скільки коштуватиме "Зе-опитуваня"

На організацію і роботу волонтерів для проведення опитування з ініціативи президента Володимира Зеленського партії "Слуга народу" необхідно витратити 75 млн грн, а максимальна сума витрат може досягти 103 млн грн.

Джерело: голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, яку цитую "Інетрфакс-Україна"

Пряма мова Айвазовської: "Ми отримали первинну інформацію, зокрема від компаній, які проводять рекрутинг людей для організації цього соціологічного опитування. Планується забезпечити всі виборчі дільниці і біля входу в них проводити опитування громадян за п'ятьма питань від президента.

Загальна кількість витрат, за нашими даними, які надходили безпосередньо від організаторів цього процесу, складають близько 75 млн грн, якщо говорити безпосередньо про "польову" частину - виключно про витрати на роботу і організацію роботи волонтерів на вході до виборчих дільниць".

"З ними (волонтерами – ред.) планується укладати цивільно-правові угоди підряду. Вартість компенсації, яка буде виходити на руки, становить близько 1200 грн.

Йдеться про цивільно-правові угоди, до них потрібно додати ще 40% податкових зборів різного типу, які потрібно сплатити в бюджет.

Відповідно максимальну кількість витрат орієнтовно становить 103 млн грн, якщо ми говоримо про суму, з якої ще будуть сплачені податки, а також компенсовано 40 грн координаторам за кожну додатково приведену людину".

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