Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

1200 грн на человека и более 100 млн на все: в ОПОРЕ узнали, сколько будет стоить "Зе-опрос"

Пятница, 23 октября 2020, 14:42

На организацию и работу волонтеров для проведения опроса по инициативе президента Владимира Зеленского партии "Слуга народа" необходимо потратить 75 млн грн, а максимальная сумма расходов может достичь 103 млн грн.

Источник: председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, которую цитирую "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Айвазовская: "Не так давно, и мы включили эту информацию в свой отчет, мы получили первичную информацию, в частности от компаний, которые проводят рекрутинг людей для организации этого социологического опроса. Планируется обеспечить все избирательные участки и возле входа в них проводить опрос граждан по пяти вопросам от президента.

Общее количество расходов, по нашим данным, которые поступали непосредственно от организаторов этого процесса, составляют около 75 млн грн, если говорить непосредственно о "полевой" части - исключительно о расходах на работу и организацию работы волонтеров на входе в избирательные участки".

"С ними (волонтерами - ИФ) планируется заключать гражданско-правовые сделки подряда. Стоимость компенсации, которая будет получаться на руки, составляет около 1200 грн.

Речь идет о гражданско-правовых сделках, к ним нужно добавить еще 40% налоговых сборов различного типа, которые нужно оплатить в бюджет.

Соответственно максимальное количество расходов ориентировочно составляет 103 млн грн, если мы говорим о сумме, с которой еще будут уплачены налоги, а также компенсировано 40 грн координаторам за каждого дополнительно приведенного человека".

Читайте также: "Услышу каждого". Зеленский хочет узнать о спорах на кухнях на всенародном опросе

Предыстория:

  • Накануне президент Владимир Зеленский объяснил, что всенародный опрос в день выборов нужно ему для того, чтобы "услышать мнение народа", а затем выносить определенные предложения на рассмотрение депутатов Верховной Рады.

Темы: опросЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

картаВ Украине обновили перечень "красных" зон

Раскрыта "схема" с участием топ-менеджмента аэропорта "Борисполь" - СБУ

7 517 новых больных и 121 умерший от COVID в Украине за сутки

От "Джавелинов" до "друга Ким Чен Ына": Трамп и Байден провели последние дебаты

инфографикаКоронавирус в мире: ВОЗ зафиксировала новый рекорд

Новости 22 октября: интервью Зеленского, зарплаты чиновников

Все новости...
опрос
Суд отказался отменять опрос Зеленского
Хочу почувствовать народ – Зеленский объяснил, зачем ему опрос
"5 вопросов Зеленского": МВД призывает не трогать волонтеров, которые будут проводить опрос
Последние новости
14:49
Синоптики дали прогноз на ноябрь
14:46
Отец погибшего разведчика подал иск против Зеленского
14:42
1200 грн на человека и более 100 млн на все: в ОПОРЕ узнали, сколько будет стоить "Зе-опрос"
14:24
В Беларуси отменен "супермитинг" за Лукашенко: в регионах его бойкотировали
14:22
Стало известно, чего хочет Боголюбов от правительства в деле Приватбанка
13:59
Премьер Чехии хочет отставки министра, засветившегося в "закрытом" ресторане без маски
13:54
Коррупция в топ-менеджменте "Борисполя": В аэропорту опровергают обыски
13:48
ОПОРА: Женщины намного реже мужчин выдвигаются в мэры городов
13:43
У Тихановской прокомментировали заявление Лукашенко, что он дал ей $ 15 тыс. на эмиграцию
13:41
Суд отказался отменять опрос Зеленского
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!