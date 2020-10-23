1200 грн на человека и более 100 млн на все: в ОПОРЕ узнали, сколько будет стоить "Зе-опрос"

На организацию и работу волонтеров для проведения опроса по инициативе президента Владимира Зеленского партии "Слуга народа" необходимо потратить 75 млн грн, а максимальная сумма расходов может достичь 103 млн грн.

Источник: председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, которую цитирую "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Айвазовская: "Не так давно, и мы включили эту информацию в свой отчет, мы получили первичную информацию, в частности от компаний, которые проводят рекрутинг людей для организации этого социологического опроса. Планируется обеспечить все избирательные участки и возле входа в них проводить опрос граждан по пяти вопросам от президента.

Общее количество расходов, по нашим данным, которые поступали непосредственно от организаторов этого процесса, составляют около 75 млн грн, если говорить непосредственно о "полевой" части - исключительно о расходах на работу и организацию работы волонтеров на входе в избирательные участки".

"С ними (волонтерами - ИФ) планируется заключать гражданско-правовые сделки подряда. Стоимость компенсации, которая будет получаться на руки, составляет около 1200 грн.

Речь идет о гражданско-правовых сделках, к ним нужно добавить еще 40% налоговых сборов различного типа, которые нужно оплатить в бюджет.

Соответственно максимальное количество расходов ориентировочно составляет 103 млн грн, если мы говорим о сумме, с которой еще будут уплачены налоги, а также компенсировано 40 грн координаторам за каждого дополнительно приведенного человека".

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