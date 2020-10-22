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Хочу відчути народ – Зеленський пояснив, навіщо йому опитування

Четвер, 22 жовтня 2020, 16:07
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський пояснив, що всенародне опитування у день виборів потрібне йому для того, щоб почути думку народу, а потім виносити певні пропозиції на розгляд депутатів Верховної Ради.  

Джерело: Зеленський в інтерв’ю чотирьом телеканалам, частину якого показали в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Мене дуже цікавить і мені дуже важлива думка людей, тому що народовладдя – це те, що я обіцяв у своїй передвиборній програмі. І ми дійсно… ви знаєте, що вже готовий закон до другого читання, закон про референдум в Україні. Тому такі питання для мене дуже важливі особисто. Я хочу  відчути народ".

Деталі: Зеленський підтвердив, що результати всеукраїнського опитування 25 жовтня не матимуть юридичних наслідків. Водночас він додав, що планує використати отримані дані для своїх майбутніх пропозицій депутатам.

Що було раніше: Майже третина українців досі нічого не знають про опитування Зеленського.

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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента. 
  • Заплановане президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня всеукраїнське опитування з п'ятьма питаннями буде фінансувати партія "Слуга народу".

Ірина Балачук, УП
Теми: Зеленськийопитування


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