Хочу відчути народ – Зеленський пояснив, навіщо йому опитування

Президент Володимир Зеленський пояснив, що всенародне опитування у день виборів потрібне йому для того, щоб почути думку народу, а потім виносити певні пропозиції на розгляд депутатів Верховної Ради.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю чотирьом телеканалам, частину якого показали в ефірі "Україна 24"



Пряма мова: "Мене дуже цікавить і мені дуже важлива думка людей, тому що народовладдя – це те, що я обіцяв у своїй передвиборній програмі. І ми дійсно… ви знаєте, що вже готовий закон до другого читання, закон про референдум в Україні. Тому такі питання для мене дуже важливі особисто. Я хочу відчути народ".

Деталі: Зеленський підтвердив, що результати всеукраїнського опитування 25 жовтня не матимуть юридичних наслідків. Водночас він додав, що планує використати отримані дані для своїх майбутніх пропозицій депутатам.

Що було раніше: Майже третина українців досі нічого не знають про опитування Зеленського.

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