У Малиновському суді Одеси на судовому засіданні шестеро ув'язнених порізали вени.

Джерело: кореспондент 048.ua з суду, керівник пресслужби Південного ОТО НГУ Михайло Кондира у коментарі УП

Деталі: У суді розглядалося кримінальне провадження щодо бунту в колонії в травні 2019 го року. Підсудним мали обрати запобіжний захід. Місцеві журналісти повідомляли, що постраждалих семеро та що вони могли порізатися заточками.

"Українська правда" звернулася до Нацгвардії (доставляли в'язнів в суд -ред.) за коментарем.

Керівник пресслужби Південного ОТО НГУ Михайло Кондира уточнив "Українській правді", що постраждали не сім, а шестеро в’язнів. Одному нашкодити собі військові завадили.

Кондира запевнив, що в’язнів перевіряли, але одному із підсудних вдалося пронести на засідання суду половинку леза в ніздрі (згідно з карантинними нормами ув'язені були в масках). Пресекретар наголосив, що військові НГУ викликали швидку і надавали першу медичну допомогу.

Як повідомляє 048, у трьох підсудних закінчився термін попереднього покарання, яке вони відбували в 51 колонії. Запобіжний захід підозрюваним продовжували вже кілька разів. Зараз же адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт. Суддя знову продовжив утримання в СІЗО на 2 місяці. Очевидно, це і стало причиною завдання собі шкоди.

За словами дружини одного з підсудних Сергія Лозюка, Алли, утримання в 51-й колонії було жахливим. Ув'язнених постійно били, давали неїстівну їжу, в якій були черв'яки.

Це вже п'яте судове засідання у цій справі. Переносяться вони тому, що на суд не приходять свідки. Наступне засідання відбудеться 3 листопада.

UPD: Увечері 23 жовтня Нацгвадія оприлюднила відеокоментар, де було повідомлено, що п'ятьом підсудним медики надали допомогу на місці, одного під конвоєм доставили до 11-ї клінічної лікарні Одеси, де йому надали кваліфіковану допомогу лікарі. Всіх ув'язнених доставили назад у СІЗО.

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