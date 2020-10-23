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На суді в Одесі семеро ув'язнених порізали вени

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 15:25

У Малиновському суді Одеси на судовому засіданні семеро ув'язнених порізали вени.

Джерело: кореспондент 048.ua з суду

Деталі: У суді розглядалося кримінальне провадження щодо бунту в колонії в травні 2019 го року. Підсудним мали обрати запобіжний захід.

Місцеві журналісти припускають, що підсудні могли порізати вени заточками, які їм передали разом з масками.

До суду приїхали швидкі і забрали всіх сімох постраждалих до медичних закладів.

"Українська правда" звернулася до Нацгвардії (доставляли в'язнів в суд -ред.) за коментарем.

Теми: Одеса


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