На суді в Одесі семеро ув'язнених порізали вени
П'ятниця, 23 жовтня 2020, 15:25
У Малиновському суді Одеси на судовому засіданні семеро ув'язнених порізали вени.
Джерело: кореспондент 048.ua з суду
Деталі: У суді розглядалося кримінальне провадження щодо бунту в колонії в травні 2019 го року. Підсудним мали обрати запобіжний захід.
Місцеві журналісти припускають, що підсудні могли порізати вени заточками, які їм передали разом з масками.
До суду приїхали швидкі і забрали всіх сімох постраждалих до медичних закладів.
"Українська правда" звернулася до Нацгвардії (доставляли в'язнів в суд -ред.) за коментарем.