У Малиновському суді Одеси на судовому засіданні семеро ув'язнених порізали вени.

Джерело: кореспондент 048.ua з суду

Деталі: У суді розглядалося кримінальне провадження щодо бунту в колонії в травні 2019 го року. Підсудним мали обрати запобіжний захід.

Місцеві журналісти припускають, що підсудні могли порізати вени заточками, які їм передали разом з масками.

До суду приїхали швидкі і забрали всіх сімох постраждалих до медичних закладів.

"Українська правда" звернулася до Нацгвардії (доставляли в'язнів в суд -ред.) за коментарем.