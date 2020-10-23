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На суде в Одессе шесть заключенных вскрыли себе вены

Пятница, 23 октября 2020, 15:25
На суде в Одессе шесть заключенных вскрыли себе вены
048

В Малиновском суде Одессы на судебном заседании шестеро заключенных вскрыли вены.

Источник: кореспондент 048.ua из суда, руководитель прессслужбы Южного ОТО НГУ Михаил Кондира в комментарии УП

Детали: В суде рассматривалось уголовное производство в отношении бунта в колонии в мае 2019-го года. Подсудимым должны были избрать меру пресечения. Местные журналисты сообщали, что пострадавших семеро и они могли порезаться заточками.

"Украинская правда" обратилась к Нацгвардии (доставляли заключенных в суд ред.) за комментарием.

Руководитель прессслужбы Южного ОТО НГУ Михаил Кондира уточнил "Украинской правде", что пострадали не семь, а шесть заключенных. Одному навредить себе военные помешали.

Кондира заверил, что заключенных проверяли, но одному из подсудимых удалось пронести на заседание суда половинку лезвия в ноздре (согласно с карантинными нормами заключенные были в масках). Пресс-секретар подчеркнул, что военные НГУ вызвали скорую и оказывали первую медицинскую помощь.

Как сообщает 048, у троих подсудимых истек срок предыдущего наказания, которое они отбывали в 51 колонии. Меру пресечения подозреваемым продлевали уже несколько раз. Сейчас же адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест. Судья снова продлил содержание в СИЗО на 2 месяца. Очевидно это и стало причиной массовой акции членовредительства.

По словам жены одного из подсудимых Сергея Лозюка, Аллы. содержание в 51-й колонии было чудовищным. Заключенных постоянно били, давали несъедобную еду, в которой были черви.

Это уже пятое судебное заседание по данному делу. Переносятся они потому, что на суд не приходят свидетели. Следующее заседание состоится 3 ноября.

UPD: Вечером 23 октября Нацгвадия обнародовала видеокомментарий, где было сообщено, что пяти подсудимым медики оказали помощь на месте, один под конвоем доставили в 11-й клиническую больницу Одессы, где ему оказали квалифицированную помощь врачи. Всех заключенных доставили обратно в СИЗО.

Предыстория:

  • В ГУ "Южная исправительная колония № 51" в мае  2019 года произошел бунт и пожар. Тогда недовольны условиями содержания заключенные подняли бунт. В результате этого телесные повреждения получили сотрудники колонии.   В феврале 2020 года было предъявлено подозрение семи подозреваемым.
  • По версии следствия, 7 заключенных дезорганизовали работу  и умышленно принесли порчу имуществу учреждения путем поджога служебного автомобиля.

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Темы: Одесса
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