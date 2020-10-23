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Генерал США: Грузія готова вже зараз стати членом НАТО, Україна – ні

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 15:39
Генерал США: Грузія готова вже зараз стати членом НАТО, Україна – ні

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що Грузія вже зараз повинна приєднатись до НАТО, тоді як Україна до цього ще не готова.  

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Ходжес заявив в рамках своєї участі у Київському безпековому форуму-2020 у п’ятницю.

"Я вірю, що Грузія повинна стати членом НАТО просто зараз. Для України це займе трохи більше часу", - сказав Ходжес.

Водночас він висловив упевненість, що Україна врешті решт приєднається до Альянсу, "як кілька років тому про це говорив президент Буш". 

Ходжес додав, що Україна повинна "пройти ще трохи шляху" і продовжувати докладати зусиль, щоб посилити свою інтеграцію з НАТО.

Нагадаємо, наприкінці вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Грузію використовувати всі можливості для зближення з Альянсом і прискорити підготовку до членства. Він назвав Грузію є одним з найважливіших партнерів НАТО, який сприяє спільній безпеці Альянсу.

До цього часу заклики Грузії до членства в таких формулюваннях в риториці генсека Альянсу не з’являлися. При цьому НАТО визнає прагнення Грузії до членства в Альянсі – так само як і у випадку України.

НАТО вирішив на саміті в Бухаресті в 2008 році, що Україна та Грузія будуть членами Альянсу.

Теми: УкраїнаНАТОГрузіяСША
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