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Генерал США: Грузия готова уже сейчас стать членом НАТО, Украина – нет

Пятница, 23 октября 2020, 15:39
Генерал США: Грузия готова уже сейчас стать членом НАТО, Украина – нет

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Грузия уже сейчас должна присоединиться к НАТО, тогда как Украина к этому еще не готова.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Ходжес заявил в рамках своего участия в Киевском форуме по безопасности-2020 в пятницу.

"Я верю, что Грузия должна стать членом НАТО прямо сейчас. Для Украины это займет немного больше времени", - сказал Ходжес.

В то же время он выразил уверенность, что Украина в конце концов присоединится к Альянсу, "как несколько лет назад об этом говорил президент Буш".

Ходжес добавил, что Украина должна "пройти еще немного пути" и продолжать прилагать усилия, чтобы усилить свою интеграцию с НАТО.

В конце сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Грузию использовать все возможности для сближения с НАТО и ускорить подготовку к членству. Он назвал Грузию одним из важнейших партнеров НАТО, который способствует общей безопасности Альянса.

К этому времени призывы Грузии к членству в таких формулировках в риторике генсека Альянса не появлялись. При этом НАТО признает стремление Грузии к членству в Альянсе - так же как и в случае Украины.

НАТО решил на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия будут членами Альянса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаНАТОГрузияСША
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