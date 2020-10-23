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Аваков щодо слів Зеленського про "здачу Криму без бою": Україна зробила все можливе

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 18:22
Аваков щодо слів Зеленського про здачу Криму без бою: Україна зробила все можливе

Україна зробила все можливе, щоб запобігти анексії Криму в 2014 році, але мала обмежені можливості й сили, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про відповідальність винних у "здачі Криму без бою".

Джерело: Аваков на спеціальному Київському безпековому форумі, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Авакова: "Я розрізняю політичну риторику і факти. А факти того часу говорили про те, що Україна має межу своїх можливостей і сил, щоб йти на ті чи інші кроки. І виходячи з цього слід оцінювати той час. І вважаю, що такі речі не є предметом публічних дебатів, а є предметом серйозного розбору ситуації. І після цього серйозного розбору можна буде зробити висновки: що могли, що не могли. Вважаю, що тоді українці зробили все, що могли, захищаючи себе".

Деталі: Міністр також наголосив, що риторика, яку політики використовують під час передвиборної агітації, тільки загострює наявні проблеми: "У світі величезна кількість проблем, і всім Україна байдужа, крім нас самих. Тому коли ми один з одним сперечаємося і намагаємося один друга вколоти болючіше, а в риториці використовуємо іноді неприпустимі прийоми, ми маємо знати, що ми тим самим послаблюємо себе".

Нагадаємо: Під час святкування Дня Незалежності Зеленський заявив, що ті, хто "без бою віддав частину української території", мають давати свідчення.

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковЗеленськийКримокупація
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