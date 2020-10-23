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Аваков о словах Зеленского о "сдаче Крыма": Украина сделала все возможное

Пятница, 23 октября 2020, 18:22

Украина сделала все возможное, чтобы предотвратить аннексию Крыма в 2014 году, но имела ограниченные возможности и силы, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского об ответственности виновных в "сдаче Крыма без боя".

Источник: Аваков на специальном Киевском форуме с безопасности, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Авакова: "Я различаю политическую риторику и факты. А факты того времени говорили о том, что Украина имеет предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого следует оценивать то время. И считаю, что такие вещи не являются предметом публичных дебатов, а является предметом серьезного разбора ситуации. И после этого серьезного разбора можно будет сделать выводы: что могли, не могли. Считаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя".

Детали: Министр также отметил, что риторика, которую политики используют во время предвыборной агитации, только обостряет имеющиеся проблемы: "В мире огромное количество проблем, и всем Украины безразлична, кроме нас самих. Поэтому, когда мы друг с другом спорим и стараемся один вторая уколоть больнее, а в риторике используем иногда недопустимы приемы, мы должны знать, что мы тем самым ослабляем себя".

Напомним: Во время празднования Дня Независимости Зеленский заявил, что те, кто "без боя отдал часть украинской территории", должны давать показания.

Темы: АваковЗеленскийКрымоккупация


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