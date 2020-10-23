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На Донбасі війська РФ знову зірвали "тишу"

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 18:32

Від початку доби формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.  

Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook

Дослівно: "Від початку поточної доби, 23 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Так, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми. На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає".

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що протягом 22 жовтня у районах відповідальності українських бригад зафіксовано п’ять порушень режиму "тиші".

Теми: ДонбасРосія


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