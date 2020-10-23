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На Донбассе войска РФ снова сорвали "тишину"

Пятница, 23 октября 2020, 18:32
На Донбассе войска РФ снова сорвали тишину

С начала суток формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: сообщение штаба ООС в Facebook

Дословно: "С начала текущих суток, 23 октября, в полосах ответственности наших бригад вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Так, противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы. На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет".

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что в течение 22 октября в районах ответственности украинских бригад зафиксировано пять нарушений режима "тишины".

Украинская правда
Темы: ДонбассРосcия
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