Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Полтава, яка потрапила у червону зону, послаблює карантин

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 19:01

У Полтаві вирішили послабити карантин попри те, що місто з 26 жовтня перебуватиме у червоній зоні.

Джерело: секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота в Facebook

Пряма мова Шамоти: "Щойно на національній комісії ТЕБ та НС знову відстояли Полтаву. Ніяких додаткових обмежень у місті не буде. Навіть навпаки – до роботи зможуть повернутись кінотеатри".

Деталі: Він зазначив, що ринки, ТЦ, фітнес-центри, салони краси працюватимуть, як і громадський транспорт, у звичайному режимі.

Що було раніше: Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила перелік міст, які потрапили у червону зону. Серед них – Полтава.

Українська правда
Теми: Полтавакоронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

СБУ затримала "тітушок", підконтрольних Медведчуку – джерела

МОЗ оновило список "червоної" зони: до неї потрапила 51 країна

Батько загиблого розвідника подав позов проти Зеленського

1200 грн на руки і більше 100 млн на все: в ОПОРІ дізналися, скільки коштуватиме "Зе-опитуваня"

мапаВ Україні оновили перелік "червоних" зон

Розкрили "схему" за участю топменеджменту аеропорту "Бориспіль" - СБУ

Усі новини...
Полтава
"Нафтогаз" пробурив 6-кілометрову свердловину на Полтавщині
Аваков нагородив поліцейських за ліквідацію "полтавського терориста"
Поліція знайшла і застрелила "полтавського терориста"
Останні новини
19:10
Стало відомо, коли українсько-американська ракета Alpha полетить у космос
19:01
Полтава, яка потрапила у червону зону, послаблює карантин
18:55
Австрія заборонить екрани для обличчя як захист від коронавірусу
18:48
Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла
18:38
Прихована загроза: радіоактивна шахта отруює воду на Донбасі і загрожує катастрофою
18:36
Ціни на нафту поступово зростатимуть – Світовий банк
18:32
На Донбасі війська РФ знову зірвали "тишу"
18:22
Аваков щодо слів Зеленського про "здачу Криму без бою": Україна зробила все можливе
18:16
Марченко розповів, коли призначать нового повноцінного керівника Митниці
18:00
фотоМер міста у Франції заявив, що йому погрожують обезголовленням
Усі новини...