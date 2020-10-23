Полтава, яка потрапила у червону зону, послаблює карантин

У Полтаві вирішили послабити карантин попри те, що місто з 26 жовтня перебуватиме у червоній зоні.

Джерело: секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота в Facebook

Пряма мова Шамоти: "Щойно на національній комісії ТЕБ та НС знову відстояли Полтаву. Ніяких додаткових обмежень у місті не буде. Навіть навпаки – до роботи зможуть повернутись кінотеатри".

Деталі: Він зазначив, що ринки, ТЦ, фітнес-центри, салони краси працюватимуть, як і громадський транспорт, у звичайному режимі.

Що було раніше: Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила перелік міст, які потрапили у червону зону. Серед них – Полтава.