Полтава, которая попала в красную зону, ослабляет карантин

В Полтаве решили ослабить карантин несмотря на то, что город с 26 октября будет находиться в красной зоне.

Источник: секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота в Facebook

Прямая речь Шамоты: "Только что на национальной комиссии ТЭБ и ЧС снова отстояли Полтаву. Никаких дополнительных ограничений в городе не будет. Даже наоборот - к работе смогут вернуться кинотеатры".

Детали: Он отметил, что рынки, ТЦ, фитнес-центры, салоны красоты будут работать, как и общественный транспорт, в обычном режиме.

Что было раньше: Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила список городов, которые попали в красную зону. Среди них - Полтава.