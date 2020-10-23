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Прем'єр Іспанії: кількість інфікованих у країні насправді втричі більша

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 19:28

Реальна загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 в Іспанії перевищує 3 мільйони.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

За словами глави уряду, таке припущення можна зробити на підставі нещодавно проведеного дослідження щодо наявності антитіл до коронавірусу у населення. Якщо екстраполювати отримані дані в масштаби країни, то справжня загальна кількість інфікованих становить три мільйони.

Водночас Санчес наголосив, що уряд намагається не допустити запровадження повторного локдауну і зараз система охорони здоров'я країни краще підготовлена, ніж під час першої хвилі пандемії навесні.

Однак прем’єр наголосив на необхідності докласти більше зусиль, щоб зупинити подальше поширення вірусу, зокрема, обмежити соціальні контакти і свободу пересування.

Нагадаємо: 21 жовтня Іспанія стала першою країною в ЄС, в якій зареєстрували понад 1 млн заражених коронавірусом за час пандемії в світі.

Теми: Іспаніякоронавірусепідемія
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