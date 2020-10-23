Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Премьер Испании: количество инфицированных в стране на самом деле втрое больше

Пятница, 23 октября 2020, 19:28

Реальное общее количество случаев заболевания COVID-19 в Испании превышает 3 миллиона.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам главы правительства, такое предположение можно сделать на основании недавно проведенного исследования о наличии антител к коронавирусу у населения. Если экстраполировать полученные данные в масштабах страны, то реальное общее количество инфицированных составляет три миллиона.

В то же время Санчес подчеркнул, что правительство пытается не допустить введения повторного локдауна и сейчас система здравоохранения страны лучше подготовлена, чем во время первой волны пандемии весной.

Однако премьер отметил необходимость приложить больше усилий, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса, в частности, ограничить социальные контакты и свободу передвижения.

Напомним: 21 октября Испания стала первой страной в ЕС, в которой зарегистрировали более 1 млн зараженных коронавирусом за время пандемии в мире.

Темы: Испаниякоронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава МИД Венгрии в день выборов в Украине призвал поддержать одну из партий

"ОПОРА" назвала явку на 16 часов: меньше, чем в 2015 году

фото, видеоК опросу Зеленского привлекают детей, Денисова не против

ОбновленоЯвка по Киеву на 13:00 составила 16%, по Украине - от 14 до 26%

фотоПритула - Кличко: Увидимся во втором туре

Коронавирус: У Зеленского говорят о гуманитарном кризисе в Крыму

Все новости...
Испания
Первая страна в ЕС зафиксировала миллион заражений COVID
В Испании несколько регионов усиливают коронавирусные ограничения
Испания ужесточает правила о дискриминации в оплате труда по половому признаку
Последние новости
18:40
Журналистка заявила об агрессии со стороны кандидата от "слуг"
18:11
На киевский участок проголосовать везли более ста человек из Житомирщины
18:08
Глава МИД Венгрии в день выборов в Украине призвал поддержать одну из партий
17:55
"Встретимся уже в новой Беларуси": компании объявляют 26 октября нерабочим днем
17:43
"ОПОРА" назвала явку на 16 часов: меньше, чем в 2015 году
17:30
Испания вводит ночной комендантский час по всей стране
17:12
В день выборов на Донбассе оружие молчало
17:10
В ЕС назвали неприемлемыми оскорбления Эрдогана в адрес Макрона
17:07
картыПогода: в Украине в ближайшие дни – почти летнее тепло
16:55
Интервьюеров Зеленского на Юге вдвое больше, чем на Западе – ОПОРА
Все новости...