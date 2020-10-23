Премьер Испании: количество инфицированных в стране на самом деле втрое больше
Реальное общее количество случаев заболевания COVID-19 в Испании превышает 3 миллиона.
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
По словам главы правительства, такое предположение можно сделать на основании недавно проведенного исследования о наличии антител к коронавирусу у населения. Если экстраполировать полученные данные в масштабах страны, то реальное общее количество инфицированных составляет три миллиона.
В то же время Санчес подчеркнул, что правительство пытается не допустить введения повторного локдауна и сейчас система здравоохранения страны лучше подготовлена, чем во время первой волны пандемии весной.
Однако премьер отметил необходимость приложить больше усилий, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса, в частности, ограничить социальные контакты и свободу передвижения.
Напомним: 21 октября Испания стала первой страной в ЕС, в которой зарегистрировали более 1 млн зараженных коронавирусом за время пандемии в мире.