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Данілов каже, що після 1 листопада Росія може ввести війська в Білорусь

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 19:45
Данілов каже, що після 1 листопада Росія може ввести війська в Білорусь

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що після виборів у Молдові 1 листопада Росія може увійти з військами в Білорусь.

Джерело: Олексій Данілов, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Данілова: "Повертаючись до ситуації, чи зможе білоруський народ здобути перемогу? Дуже складно сказати, тому що РФ робитиме все від неї залежне для того, щоб впливати на ці процеси.

Вони впливали там постійно, впливали через економічні чинники, наразі вони вирішуватимуть питання залежно від того, як розвиватиметься ситуація після 1 листопада, виборів у Молдові.

Ми вважаємо, що вони можуть увійти в більш жорстоку ситуацію і заходити вже своїми військами на територію Білорусі".

Деталі: За словами Данілова, він постійно спілкується зі своїми "візаві з Литви і Польщі". Він зазначив, що військові РФ можуть бути задіяні, якщо ситуація в країні виходитиме з-під контролю Олександра Лукашенка і президента РФ Володимира Путіна.

Передісторія:

  • Президентські вибори у Молдові мають відбутися 1 листопада 2020 року.
  • В Білорусі вже третій місяць тривають масові протести проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяБілорусьЛукашенко
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