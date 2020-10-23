Данилов говорит, что после 1 ноября Россия может ввести войска в Беларусь

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что после выборов в Молдове 1 ноября Россия может войти с войсками в Беларусь.

Источник: Алексей Данилов, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Данилова: "Возвращаясь к ситуации, сможет ли белорусский народ одержать победу? Очень сложно сказать, потому что РФ будет делать все от нее зависящее для того, чтобы влиять на эти процессы.

Они влияли там постоянно, влияли через экономические факторы, сейчас они будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября, выборов в Молдове.

Мы считаем, что они могут войти в более жестокую ситуацию и заходить уже своими войсками на территорию Беларуси".

Детали: По словам Данилова, он постоянно общается со своими "визави из Литвы и Польши". Он отметил, что военные РФ могут быть задействованы, если ситуация в стране будет выходить из-под контроля Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.

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