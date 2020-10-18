Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Протести в Мінську: десятки тисяч людей, знову затримання

Неділя, 18 жовтня 2020, 16:45
Протести в Мінську: десятки тисяч людей, знову затримання
TUT.BY

У черговій акції протесту "Партизанський марш" у Мінську в неділю беруть участь десятки тисяч людей, почалися затримання.

Джерело: TUT.BY, білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: І TUT.BY, і Радіо Свобода повідомляють про десятки тисяч учасників акції в Мінську.

Як пише Радіо Свобода, цієї неділі у протестувальників з'явилася нова кричалка "Ультиматум!".

Затримання відбулися біля ТЦ "Ленінград" і перед Мотоциклетним заводом, а також на початку Партизанського проспекту.

За даними TUT.BY, невідомі в балаклавах безсистемно хапали людей, які йшли по тротуару.

Силовики перекрили рух транспорту на Партизанському проспекті і поставили водомет прямо на газон.

Голова колони демонстрантів підійшла до кордону силовиків, що стояв за перехрестям з вулицею Кулешова. Там стояли 3 водомети, автозак, система "Рубіж", силовики зі щитами. Протестувальники, дійшовши до кордону, розвернулися і пішли назад.

Як пише TUT.BY, один чоловік підійшов близько до кордону, його затримали.

 

Колона протестувальників пішла назад по Партизанському проспекту. Назустріч колоні з боку центру приїхали кілька мікроавтобусів із силовиками, вони вперлися в мітингувальників, розвернулися і поїхали. У районі універмагу чутні хлопки.

Пізніше рух транспорту по Партизанському проспекту відкрили, і машини рухаються за колоною, що йде в бік метро "Протеларская".

Повідомляється також про затримання в районі вулиці Васнєцова.

У неділю акції протесту також відбуваються в інших містах Білорусі, зокрема у Бресті, Гродно, Вітебську, Гомелі. 

Читайте більше: Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. 
  • 23 вересня Лукашенко таємно інаугурувався. 
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: