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Протести в Мінську: десятки тисяч людей, знову затримання

Неділя, 18 жовтня 2020, 16:45
TUT.BY

У черговій акції протесту "Партизанський марш" у Мінську в неділю беруть участь десятки тисяч людей, почалися затримання.

Джерело: TUT.BY, білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: І TUT.BY, і Радіо Свобода повідомляють про десятки тисяч учасників акції в Мінську.

Як пише Радіо Свобода, цієї неділі у протестувальників з'явилася нова кричалка "Ультиматум!".

Затримання відбулися біля ТЦ "Ленінград" і перед Мотоциклетним заводом, а також на початку Партизанського проспекту.

За даними TUT.BY, невідомі в балаклавах безсистемно хапали людей, які йшли по тротуару.

Силовики перекрили рух транспорту на Партизанському проспекті і поставили водомет прямо на газон.

Голова колони демонстрантів підійшла до кордону силовиків, що стояв за перехрестям з вулицею Кулешова. Там стояли 3 водомети, автозак, система "Рубіж", силовики зі щитами. Протестувальники, дійшовши до кордону, розвернулися і пішли назад.

Як пише TUT.BY, один чоловік підійшов близько до кордону, його затримали.

 

Колона протестувальників пішла назад по Партизанському проспекту. Назустріч колоні з боку центру приїхали кілька мікроавтобусів із силовиками, вони вперлися в мітингувальників, розвернулися і поїхали. У районі універмагу чутні хлопки.

Пізніше рух транспорту по Партизанському проспекту відкрили, і машини рухаються за колоною, що йде в бік метро "Протеларская".

Повідомляється також про затримання в районі вулиці Васнєцова.

У неділю акції протесту також відбуваються в інших містах Білорусі, зокрема у Бресті, Гродно, Вітебську, Гомелі. 

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Теми: Білорусьакції


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