Протести в Мінську: десятки тисяч людей, знову затримання
У черговій акції протесту "Партизанський марш" у Мінську в неділю беруть участь десятки тисяч людей, почалися затримання.
Джерело: TUT.BY, білоруська служба Радіо Свобода
Деталі: І TUT.BY, і Радіо Свобода повідомляють про десятки тисяч учасників акції в Мінську.
Як пише Радіо Свобода, цієї неділі у протестувальників з'явилася нова кричалка "Ультиматум!".
Затримання відбулися біля ТЦ "Ленінград" і перед Мотоциклетним заводом, а також на початку Партизанського проспекту.
За даними TUT.BY, невідомі в балаклавах безсистемно хапали людей, які йшли по тротуару.
Силовики перекрили рух транспорту на Партизанському проспекті і поставили водомет прямо на газон.
Голова колони демонстрантів підійшла до кордону силовиків, що стояв за перехрестям з вулицею Кулешова. Там стояли 3 водомети, автозак, система "Рубіж", силовики зі щитами. Протестувальники, дійшовши до кордону, розвернулися і пішли назад.
Як пише TUT.BY, один чоловік підійшов близько до кордону, його затримали.
Колона протестувальників пішла назад по Партизанському проспекту. Назустріч колоні з боку центру приїхали кілька мікроавтобусів із силовиками, вони вперлися в мітингувальників, розвернулися і поїхали. У районі універмагу чутні хлопки.
Пізніше рух транспорту по Партизанському проспекту відкрили, і машини рухаються за колоною, що йде в бік метро "Протеларская".
Повідомляється також про затримання в районі вулиці Васнєцова.
У неділю акції протесту також відбуваються в інших містах Білорусі, зокрема у Бресті, Гродно, Вітебську, Гомелі.
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