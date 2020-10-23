На Буковині третій день поспіль рекорд заражень COVID-19

У Чернівецькій області зафіксували 305 нових заражень коронавірусом – це рекорд від початку пандемії. Останні два дні також були рекордними для регіону.

Джерело: глава ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова Осачука: "Ми втомились від карантину і нових антирекордів. Та COVID-19 невтомний і безжальний".

Деталі: Протягом 23 жовтня в області зафіксували 305 нових заражень, а 79 людей одужали. Рекордні дев’ять людей від коронавірусу померли за останні 24 години.

Тестів цієї доби провели 1222.

Від початку пандемії зафіксували понад 19 тисяч хворих, а всього від хвороби померли 432 людини.

Ми втомились від карантину і нових антирекордів. Та COVID-19 невтомний і безжальний. Бережіть себе! Опубліковано Сергій Осачук Пʼятниця, 23 жовтня 2020 р.

Нагадаємо: 22 жовтня в Україні вперше від початку пандемії зафіксували понад 7,5 тисяч заражень.