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На Буковине третий день подряд рекорд заражений COVID-19

Пятница, 23 октября 2020, 23:22

В Черновицкой области зафиксировали 305 новых заражений коронавирусом - это рекорд с начала пандемии. Последние два дня также были рекордными для региона.

Источник: глава ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь Осачука: "Мы устали от карантина и новых антирекордов. И COVID-19 неутомимый и безжалостный".

Детали: В течение 23 октября в области зафиксировали 305 новых заражений, а 79 человек выздоровели. Рекордные девять человек от коронавируса умерли за последние 24 часа.

Тестов за эти сутки провели 1222.

С начала пандемии зафиксировали более 19 тысяч больных, а всего от болезни умерли 432 человека.

Ми втомились від карантину і нових антирекордів. Та COVID-19 невтомний і безжальний. Бережіть себе!

Опубліковано Сергій Осачук Пʼятниця, 23 жовтня 2020 р.

Напомним: 22 октября в Украине впервые с начала пандемии зафиксировали более 7,5 тысяч заражений.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирусэпидемия


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