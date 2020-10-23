На Буковине третий день подряд рекорд заражений COVID-19
В Черновицкой области зафиксировали 305 новых заражений коронавирусом - это рекорд с начала пандемии. Последние два дня также были рекордными для региона.
Источник: глава ОГА Сергей Осачук в Facebook
Прямая речь Осачука: "Мы устали от карантина и новых антирекордов. И COVID-19 неутомимый и безжалостный".
Детали: В течение 23 октября в области зафиксировали 305 новых заражений, а 79 человек выздоровели. Рекордные девять человек от коронавируса умерли за последние 24 часа.
Тестов за эти сутки провели 1222.
С начала пандемии зафиксировали более 19 тысяч больных, а всего от болезни умерли 432 человека.
Ми втомились від карантину і нових антирекордів. Та COVID-19 невтомний і безжальний. Бережіть себе!Опубліковано Сергій Осачук Пʼятниця, 23 жовтня 2020 р.
Напомним: 22 октября в Украине впервые с начала пандемии зафиксировали более 7,5 тысяч заражений.