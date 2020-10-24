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КПВВ в Золотом и Счастье откроют 10 ноября

Суббота, 24 октября 2020, 01:55

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что открытие новых пунктов пересечения линии разграничения на Донбассе в Золотом и Счастье запланировано на 10 ноября.

Источник: эфир программы "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "У нас есть договоренность на 10 ноября попробовать одновременно открыть два КПВВ на тех участок (в Золотом и Счастье - ред), потому что так запланувалося в Париже на саммите... Мы установили вебкамеры, и я имею возможность ежедневно наблюдать строительные работы, заасфальтовуються площадки и создается современный хаб, который обеспечивает сервисную зону.. Если боевики начнут обстреливать мирных людей, пересекающих границу, это будет более чем цинично".

Темы: ООСДонбассвойна


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