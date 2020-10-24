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В США відновили випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca і Johnson & Johnson

Субота, 24 жовтня 2020, 02:48

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило відновити випробування вакцини від коронавірусу британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca та американської фірми Johnson & Johnson, які були призупинені після погіршення стану двох добровольців.

Джерело: Wall Street Journal з посиланням на джерела і наявні в її розпорядженні документи

Деталі: Співрозмовники видання пояснили, що FDA вже завершило розслідування випадків погіршення здоров'я у двох учасників випробувань і не встановило зв'язок між введенням вакцини та появою симптомів, але і не виключило цього.

Нагадаємо: 13 жовтня компанія Johnson & Johnson повідомила, що припинила випробування своєї вакцини від COVID-19 через невідоме захворювання у одного з добровольців. 

Теми: коронавірусвакцинація


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