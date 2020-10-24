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В США возобновили испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca и Johnson & Johnson

Суббота, 24 октября 2020, 02:48

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило возобновить испытания вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и американской фирмы Johnson & Johnson, которые были приостановлены после ухудшения состояния двух добровольцев.

Источник: Wall Street Journal со ссылкой на источники и имеющиеся в ее распоряжении документы

Детали: Собеседники издания пояснили, что FDA уже завершило расследование случаев ухудшения здоровья у двух участников испытаний и не установило связь между введением вакцины и появлением симптомов, но и не исключило этого.

Напомним: 13 октября компания Johnson & Johnson сообщила, что прекратила испытания своей вакцины от COVID-19 из-за заболевания у одного из добровольцев.

Темы: коронавирусвакцинация
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