Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Росія двічі порушила домовленості щодо повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі

Субота, 24 жовтня 2020, 07:06

Минулої доби на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими захисниками. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони, дотримуючись домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Упродовж минулої доби, 23 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів не було.

Окрім того, вчора військовослужбовці Збройних Сил та вогнеборці ДСНС ліквідували пожежу поблизу Станиці Луганської та локалізували осередки загоряння неподалік населеного пункту Лопаскине.

Від початку поточної доби, 24 жовтня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано".

Теми: ООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 23 жовтня: оновлений перелік "червоних" зон, затримання "тітушок" Медведчука

Забудовники у списках партій до Київради: люди Столара, Комарницького і Хмельницького

СБУ затримала "тітушок", підконтрольних Медведчуку – джерела

МОЗ оновило список "червоної" зони: до неї потрапила 51 країна

Батько загиблого розвідника подав позов проти Зеленського

1200 грн на руки і більше 100 млн на все: в ОПОРІ дізналися, скільки коштуватиме "Зе-опитуваня"

Усі новини...
ООС
КПВВ в Золотому та Щасті відкриють 10 листопада
Російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили "перемир'я"
Росія три місяці блокує роботу ТКГ – Україна в ОБСЄ
Останні новини
07:06
Росія двічі порушила домовленості щодо повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі
05:41
США запровадили санкції проти російського інституту за поширення вірусного ПЗ
05:08
У світі третій день поспіль рекорд заражень COVID-19
04:07
Кандидат в президенти США Трамп пообіцяв, що пандемія скоро закінчиться
02:48
В США відновили випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca і Johnson & Johnson
02:02
Коронавірус: в Європі знов діагностували рекордну кількість заражень
01:55
КПВВ в Золотому та Щасті відкриють 10 листопада
00:30
Друга країна в ЄС зафіксувала мільйон заражень COVID
23:58
відеоНа узбережжі Намібії знайшли 7 тисяч мертвих тюленів
23:43
Справа Марківа: "Звинувачують не лише нацгвардійця, а й всю українську націю"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!