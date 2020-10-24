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Росія двічі порушила домовленості щодо повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі

Субота, 24 жовтня 2020, 07:06
Росія двічі порушила домовленості щодо повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі

Минулої доби на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими захисниками. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони, дотримуючись домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Упродовж минулої доби, 23 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів не було.

Окрім того, вчора військовослужбовці Збройних Сил та вогнеборці ДСНС ліквідували пожежу поблизу Станиці Луганської та локалізували осередки загоряння неподалік населеного пункту Лопаскине.

Від початку поточної доби, 24 жовтня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано".

Теми: ООС
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