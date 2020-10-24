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РФ дважды нарушила договоренности относительно всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

Суббота, 24 октября 2020, 07:06
РФ дважды нарушила договоренности относительно всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки на Донбасе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинским защитниками. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, соблюдая договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

За прошедшие сутки, 23 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки - подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов не было.

Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных Сил и пожарные ДСНС ликвидировали пожар вблизи Станицы Луганской и локализовали очаги возгорания недалеко от населенного пункта Лопаскино.

С начала текущих суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано".

Темы: ООС
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