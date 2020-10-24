Коронавірус в Україні: більше 7 тисяч нових випадків, 125 смертей

За минулу добу, 23 жовтня, в Україні виявили 7 014 випадків коронавірусу. При цьому 125 хворих померли і 2 177 одужали.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше випадків захворювання зафіксували у Києві – 560. Також у столиці померло найбільше хворих на COVID-19 – 18 людей за добу.

У Харківській області виявили 520 випадків коронавірусу, 7 хворих померли.

У Житомирській області 484 нові випадки і 5 летальних.

На Львівщині 469 нових випадків і 14 летальних.

У Хмельницькій області 450 нових і 6 летальних випадків.

Що передувало: За добу 22 жовтня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 7 517 особам - це третій поспіль антирекорд, 121 хворий помер, 2 680 пацієнтів одужали, госпіталізували 1 032 людини.

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"