Коронавирус в Украине: больше 7 тысяч новых случаев, 125 смертей
За прошедшие сутки, 23 октября, в Украине обнаружили 7014 случаев коронавируса. При этом 125 больных умерли и 2177 выздоровели.
Источник: данные СНБО
Детали: Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Киеве – 560. Также в столице умерло больше всего больных COVID-19 – 18 человек за сутки.
В Харьковской области обнаружили 520 случаев коронавируса, 7 больных умерли.
В Житомирской области 484 новых случая и 5 летальных.
Во Львовской области 469 новых случаев и 14 летальных.
В Хмельницкой области 450 новых и 6 летальных случаев.
Что предшествовало: За сутки 22 октября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 7517 людям - это третий подряд антирекорд, 121 больной умер, 2 680 пациентов выздоровели, госпитализировали 1 032 человека.
Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"