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Коронавирус в Украине: больше 7 тысяч новых случаев, 125 смертей

Суббота, 24 октября 2020, 08:54

За прошедшие сутки, 23 октября, в Украине обнаружили 7014 случаев коронавируса. При этом 125 больных умерли и 2177 выздоровели.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Киеве – 560. Также в столице умерло больше всего больных COVID-19 – 18 человек за сутки.

В Харьковской области обнаружили 520 случаев коронавируса, 7 больных умерли.

В Житомирской области 484 новых случая и 5 летальных.

Во Львовской области 469 новых случаев и 14 летальных.

В Хмельницкой области 450 новых и 6 летальных случаев.

Что предшествовало: За сутки 22 октября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 7517 людям - это третий подряд антирекорд, 121 больной умер, 2 680 пациентов выздоровели, госпитализировали 1 032 человека.

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Украинская правда
Темы: коронавирус


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